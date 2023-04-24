Motorine beklenen indirim kesinleşti

Brent petrol fiyatındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren (25 Nisan 2023 00:01) geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 46 kuruş indirim geldi. Öte yandan 22 Nisan’da da motorine 91 kuruş, benzine ise 1 lira 21 kuruş indirim uygulanmıştı.

Gelen indirim ile birlikte şu an 20 lira 83 kuruştan satılan motorinin litresi 20 lira 37 kuruşa gerileyecek.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 21,74 TL,

Motorin (dizel): 20,83 TL, (indirim uygulanmadan)

LPG (otogaz): 10,5 TL.