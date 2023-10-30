Motorine beklenen indirim kesinleşti

 Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine bugün gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde gelmesi beklenen 1 lira 57 kuruşluk indirim kesinleşti.

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  • 30.10.2023 18:22
  • Güncelleme: 30.10.2023 18:22
Motorine beklenen indirim kesinleşti

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gece yarısından itibaren (31 Ekim - 00:01) geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına uygulanması beklenen 1 lira 57 kuruşluk indirim kesinleşti. 40 lira 58 kuruştan satılan motorinin litresi, indirimle birlikte 39 lira 01 kuruşa düşecek.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 36,10 TL,
Motorin (dizel): 40,58 TL, (indirim uygulanmadan)
LPG (otogaz): 18,49 TL.

1ha

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