Motorine beklenen zam kesinleşti

Brent petrol fiyatındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren (4 Mart 2023) geçerli olacak şekilde motorine 90 kuruş zam geldi.

Zam ile birlikte şu an 21 lira 26 kuruştan satılan motorinin litresi 22 lira 16 kuruşa yükselecek.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 20,98 TL,

Motorin (dizel): 21,26 TL, (zam uygulanmadan)

LPG (otogaz): 11,99 TL.