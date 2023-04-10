Motorine beklenen zam kesinleşti

Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC) Birliği’nin üretimde kısıtlama kararı alması sonrası 75 dolar seviyesine gerileyen brent petrolün varil fiyatı artarak 85 dolara kadar çıktı. Bu durum akaryakıt grubu ürünlerinde zam beklentisi oluşturdu.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 67 kuruş zam uygulanacak. Şu an 21 lira 2 kuruştan satılan motorinin litresi artışla birlikte 21 lira 69 kuruşa yükselecek.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 22,94 TL

Motorin (dizel): 21,02 TL (zam uygulanmadan)

LPG (otogaz): 10,50 TL.