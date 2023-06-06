Motorine beklenen zam kesinleşti

Brent petrol fiyatındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren (7 Haziran 00:01) geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına gelmesi beklenen 1 lira 48 kuruşluk zam, 1 lira 36 kuruş olarak kesinleşti. 20 lira 05 kuruştan satılan motorin, fiyat artışıyla 21 lira 41 kuruşa yükselecek.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 21,85 TL,

Motorin (dizel): 20,05 TL, (zam uygulanmadan)

LPG (otogaz): 10,27 TL.