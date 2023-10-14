Motorine büyük zam bekleniyor
Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 2 lira 25 kuruşluk zam beklentisi oluştu.
- 14.10.2023 11:24
- Güncelleme: 14.10.2023 11:24
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre pazartesi gece yarısından itibaren (17 Ekim - 00:01) geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 2 lira 25 kuruşluk zam beklentisi oluştu. 38 lira 36 kuruştan satılan motorinin litresi, fiyat artışıyla birlikte 40 lira 61 kuruşa yükselmesi bekleniyor.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 34,65 TL,
Motorin (dizel): 38,36 TL, (zam uygulanmadan)
LPG (otogaz): 18,49 TL.