Motorine çifte indirim

Dünya piyasalarındaki gelişme ve arz-talep dengesi brent petrolün aşağı yönlü hareket etmesine sebep oluyor. Bu durum da akaryakıt ürünleri fiyatlarına yansıyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 1 lira indirim uygulanacakken ikinci indirim olan 66 kuruşluk düşüşün yarın gece yarısından itibaren geçerli olması bekleniyor. Şu an 23,99 liradan satılan motorinin litre fiyatı indirim sonrası 22,99 liraya gerileyecek. İkinci indirim ile 66 kuruş daha gerileyercek olan motorininin litre fiyatı 22,03 lira olacak.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.



GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 21,54 TL,

Motorin (dizel): 23,99 TL, (indirim uygulanmadan)

LPG (otogaz): 10,89 TL.