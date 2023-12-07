Motorine ikinci indirim bekleniyor b

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre dün gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 1 lira 34 kuruşluk indirim gelerek motorinin litre fiyatı 37 lira 32 kuruşa düşmüştü. Edinilen bilgiye göre motorine bugün gece yarısından (08.12.2023 saat 00:01) itibaren geçerli olacak şekilde 88 kuruşluk bir indirim daha gelmesi bekleniyor. 37 lira 32 kuruştan satılan motorinin litresi, indirimle birlikte 36 lira 44 kuruşa düşecek.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 35,66 TL

Motorin (dizel): 37,32 TL, (indirim uygulanmadan)

LPG (otogaz): 18,56 TL.