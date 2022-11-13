Motorine indirim bekleniyor

Brent petrol fiyatı 100 dolarlar civarından 95,99 dolar seviyesine geriledi. Bu değişiklik, akaryakıtta indirim beklentisi doğurdu.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgiye göre motorine 1 lira 56 kuruş indirim bekleniyor. Pazartesi gece yarısından itibaren gelmesi beklenen indirim pompa satış fiyatlarına da yansıyacak. Şu an 26 lira 73 kuruştan satılan motorinin litresi indirim sonrası 25 lira 17 kuruşa düşecek. Benzin ve LPG’de ise indirim beklenmiyor.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım işletmeleri ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 21,07 TL

Motorin (dizel): 26,73 TL (indirim uygulanmadan)

LPG (otogaz): 10,25 TL.