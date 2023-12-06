Motorine indirim bekleniyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren (07 Aralık - 00:01) geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 1 lira 34 kuruşluk indirim beklentisi oluştu. 38 lira 60 kuruştan satılan motorinin litresi, indirimle birlikte 37 lira 26 kuruşa düşecek.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 35,56 TL

Motorin (dizel): 38,60 TL, (indirim uygulanmadan)

LPG (otogaz): 18,56 TL.