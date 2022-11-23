Motorine indirim, benzine zam bekleniyor

Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgiye göre, benzine bugün uygulanan 1 lira 15 kuruşluk indirimin ardından yarın (çarşamba gecesi) geçerli olacak şekilde 55 kuruş zam bekleniyor.

Motorinin litre fiyatına ise yine çarşamba gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak şekilde 95 kuruş indirim bekleniyor.

Benzindeki zam ve motorindeki indirim pompa satış fiyatlarına da yansıyacak. Şu an 21 lira 53 kuruştan satılan benzinin litresi zam sonrası 22 lira 8 kuruşa yükselecek. 25 lira 15 kuruştan satılan motorinin litresi ise indirim sonrası 24 lira 2 kuruşa gerileyecek. Otogaz LPG’de fiyat güncellemesi beklenmiyor.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım işletmeleri ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 21,53 TL (zam uygulanmadan)

Motorin (dizel): 25,15 TL (indirim uygulanmadan)

LPG (otogaz): 10,79 TL.