Motorine indirim geldi⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Motorinin litre fiyatına 2 lira 3 kuruş olarak uygulanması beklenen indirim pompaya yansıdı.

Motorinin litre fiyatına 2 lira 3 kuruş olarak uygulanması beklenen indirim pompaya yansıdı.
Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine, bu gece yarısı 2 lira 3 kuruşluk indirim uygulanması bekleniyordu. Beklenen indirim, pompaya yansıdı ve 57 lira 23 kuruştan satılan motorinin litresi 55 lira 20 kuruşa düştü.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 56,41 TL
Motorin (dizel): 55,20 TL (indirimli fiyat)
LPG (otogaz): 28,29 TL

