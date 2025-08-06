Motorine indirim geliyor
Akaryakıt ürünlerinden motorine 1 lira 77 kuruşluk indirim uygulanması bekleniyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün (06 Ağustos 2025) geçerli olacak şekilde gece yarısı itibariyle motorine 1 lira 77 kuruşluk indirim uygulanması bekleniyor. İndirimle birlikte 55 lira 73 kuruştan satılan motorinin litresi 53 lira 96 kuruşa düşecek.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI;
Benzin: 53,22 TL,
Motorin (dizel): 55,73 TL (indirim uygulanmadan)
LPG (otogaz): 26,29 TL.