Motorine indirim kesinleşti⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine bu gece yarısı 94 kuruşluk indirim geliyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından (10 Ocak 00.01) itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 1 lira 40 kuruş olarak uygulanması beklenen indirim 94 kuruş olarak kesinleşti. İndirimle birlikte 56 lira 66 kuruştan satılan motorinin litresi, 55 lira 72 kuruşa düşecek.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 55,07 TL
Motorin (dizel): 56,66 TL (indirim öncesi)
LPG (otogaz): 28,81 TL

Haber Merkezi

