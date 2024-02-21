Motorine indirim kesinleşti

Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine çarşamba gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 21 kuruşluk indirim beklentisi kesinleşti.

Motorine indirim kesinleşti

Akaryakıt grubu ürünlerinden motorinin litre fiyatına, sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre çarşamba  gece yarısından itibaren (20 Şubat 00:01) 1 lira 21 kuruşluk indirim gelecek.
Fiyat indirimiyle birlikte 42  lira 93 kuruştan satılan motorinin litresi 41 lira 72 kuruşa düşecek.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 40,60 TL
Motorin (dizel): 42,93 TL (indirim uygulanmadan)
LPG (otogaz): 20,59 TL.

1ha

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