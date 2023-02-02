Motorine indirim, LPG’ye zam kesinleşti

Dünya piyasalarındaki gelişme ve arz-talep dengesi bağlı olarak brent petrolde yaşanan dalgalanma akaryakıt ürünleri fiyatlarına yansıyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 66 kuruşluk indirim, LPG’nin litre fiyatına ise 1 lira 6 kuruşluk zam beklentisi kesinleşti.

Şu an 22,97 liradan satılan motorinin litre fiyatı indirim sonrası 22,31 liraya gerileyecek. Şu an 10,89 liradan satılan LPG’nin litre fiyatı ise zam sonrası 11,95 liraya yükselecek.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.



GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 21,57 TL,

Motorin (dizel): 22,97 TL, (indirim uygulanmadan)

LPG (otogaz): 10,89 TL. (zam uygulanmadan)