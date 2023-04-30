Motorine üçüncü indirim bekleniyor

Brent petrol fiyatındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 58 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Öte yandan motorine 91 kuruş daha sonrasında 46 kuruş indirim uygulanmıştı.

Gelmesi beklenen indirim ile birlikte şu an 19 lira 64 kuruştan satılan motorinin litresi 19 lira 06 kuruşa gerileyecek.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 20,32 TL,

Motorin (dizel): 19,64 TL, (indirim uygulanmadan)

LPG (otogaz): 10,47 TL.