Motorine ve benzine indirim kesinleşti

Akaryakıt ürünlerinden motorine 1 lira 87 kuruş, benzine ise 2 lira 13 kuruş indirim kesinleşti.

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  • 07.12.2022 19:09
  • Güncelleme: 07.12.2022 19:09
Motorine ve benzine indirim kesinleşti

Brent petrol fiyatındaki aşağı yönlü hareketler akaryakıt ürünlerine indirim olarak yansıyor. Brent petrolün varili 80 dolar seviyelerine gerilerken, motorin ve benzine de indirim haberi geldi. 

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece (8 Aralık) yarısından itibaren pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde gelmesi beklenen motorine 1 lira 87 kuruş, benzine ise 2 lira 13 kuruş indirim kesinleşti.

İndirimle birlikte şu an 23,37 liradan satılan motorinin litresi 21,50 liraya, 20,55 liradan satılan benzinin litresi ise 18,42’ye düşecek. LPG’de ise şimdilik fiyat güncellemesi beklenmiyor.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 20,55 TL (indirim uygulanmadan)
Motorin (dizel): 23,37 TL (indirim uygulanmadan)
LPG (otogaz): 10,82 TL

1ha

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