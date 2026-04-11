Motorine ve benzine zam geldi
Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine 4.14TL benzine ise 0.45TL dün gece (11.04.2026 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde gelmesi beklenen zam geldi. Gelen zamla birlikte motorinin litre fiyatı 78 lira 69 kuruşa, benzinin litre fiyatı ise 64 lira 60 kuruşa yükseldi.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; akaryakıt grubu ürünlerinden motorine 4.14TL benzine ise 0.45TL dün gece (11.04.2026 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde gelmesi beklenen zam geldi. Gelen zamla birlikte motorinin litre fiyatı 78 lira 69 kuruşa, benzinin litre fiyatı ise 64 lira 60 kuruşa yükseldi. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 64.60 TL/LT
Motorin (dizel): 78.69 TL/LT
LPG (otogaz): 34.81 TL/LT