Motorine ve benzine zam geliyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; akaryakıt grubu ürünlerinden motorine ve benzine an itibari ile geçerli olacak şekilde; motorine 3 lira 11 kuruş, benzine ise 92 kuruş zam geliyor. LPG (otogaz) için de gece geçerli olacak şekilde 62 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 60,37 TL (Zam öncesi)

Motorin (dizel): 62,50 TL (Zam öncesi)

LPG (otogaz): 30,11 TL (Beklenen zam öncesi)