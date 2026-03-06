Motorine ve benzine zam gelmesi bekleniyor
Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine 1,14 lira, benzine 55 kuruş bu geceden itibaren (07.03.2026 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde zam gelmesi bekleniyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; bu geceden itibaren (07.03.2026 saat 00:01'den) akaryakıt grubu ürünlerinden motorine 1 lira 14 kuruş, benzine ise 55 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 61,30 TL (Beklenen zam öncesi)
Motorin (dizel): 65,64 TL (Beklenen zam öncesi)
LPG (otogaz): 30,31 TL