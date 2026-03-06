Motorine ve benzine zam gelmesi bekleniyor

Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine 1,14 lira, benzine 55 kuruş bu geceden itibaren (07.03.2026 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde zam gelmesi bekleniyor.

Motorine ve benzine zam gelmesi bekleniyor
Kayseri GündemEditör

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; bu geceden itibaren (07.03.2026 saat 00:01'den) akaryakıt grubu ürünlerinden motorine 1 lira 14 kuruş, benzine ise 55 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 61,30 TL (Beklenen zam öncesi) 
Motorin (dizel): 65,64 TL (Beklenen zam öncesi) 
LPG (otogaz): 30,31 TL

1ha
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Motorine ve benzine zam gelmesi bekleniyor
Motorine ve benzine zam gelmesi bekleniyor
Okandan duyurdu: Çiftçilere tarımsal destek ödemeleri yarın hesaplara aktarılacak
Okandan duyurdu: Çiftçilere tarımsal destek ödemeleri yarın hesaplara aktarılacak
Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği'nden yetim ve özel çocuklara iftar
Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği'nden yetim ve özel çocuklara iftar
Yeşilay Haftası'nda KYK Yurtlarında Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi
Yeşilay Haftası’nda KYK Yurtlarında Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi
Ağabeyini vuran kardeşin yeniden yargılandığı davada karar çıktı
Ağabeyini vuran kardeşin yeniden yargılandığı davada karar çıktı
Evinde kenevir bulunan şahıs yakalandı
Evinde kenevir bulunan şahıs yakalandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!