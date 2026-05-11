Motorine zam bekleniyor

Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine zam bekleniyor. Bu gece yarısından itibaren (12.05.2026 saat 00:01) geçerli olacak şekilde motorinde 1 lira 10 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Motorine zam bekleniyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 12.05.2026 saat 00:01'den itibaren geçerli olacak şekilde motorine 1 lira 10 kuruş  zam uygulanması bekleniyor. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 65.78 TL/LT 
Motorin (dizel): 68.38 TL/LT (Beklenen zam öncesi) 
LPG (otogaz): 33.81 TL/LT

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

SGK İl Müdürü Türkoğlu 'Kayıt dışı istihdam hem çalışanlar hem işverenler açısından ciddi sonuçlar doğurmaktadır'
SGK İl Müdürü Türkoğlu; “Kayıt dışı istihdam; hem çalışanlar hem işverenler açısından ciddi sonuçlar doğurmaktadır”
Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısında 85 madde karara bağlandı ⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısında 85 madde karara bağlandı ⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Emirhan Arslan cinayetinin firari şüphelisi Mersin'de yakalandı ⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Emirhan Arslan cinayetinin firari şüphelisi Mersin’de yakalandı ⁠⁠⁠⁠⁠⁠
CHP'li Özgür Özer'den muhalefere çağrı 'KASKİ'nin Denetim Kurulu'nda muhalefet partilerinden birer temsilci yer alsın'
CHP’li Özgür Özer’den muhalefere çağrı; “KASKİ’nin Denetim Kurulu’nda muhalefet partilerinden birer temsilci yer alsın”
Bağımsız Meclis Üyesi Ülker, 'Bizim klasik muhalefetimiz villa yerine park olsun demekse evet bu şekilde muhalefet yapıyoruz'⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Bağımsız Meclis Üyesi Ülker, “Bizim klasik muhalefetimiz villa yerine park olsun demekse evet bu şekilde muhalefet yapıyoruz”⁠⁠⁠⁠⁠⁠
İstikbal Mobilya yarın satışa çıkıyor
İstikbal Mobilya yarın satışa çıkıyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!