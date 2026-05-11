Motorine zam bekleniyor
Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine zam bekleniyor. Bu gece yarısından itibaren (12.05.2026 saat 00:01) geçerli olacak şekilde motorinde 1 lira 10 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 12.05.2026 saat 00:01'den itibaren geçerli olacak şekilde motorine 1 lira 10 kuruş zam uygulanması bekleniyor. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 65.78 TL/LT
Motorin (dizel): 68.38 TL/LT (Beklenen zam öncesi)
LPG (otogaz): 33.81 TL/LT