Motorine zam bekleniyor
Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine yarın gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 22 kuruş zam bekleniyor.
- 20.07.2023 07:08
- Güncelleme: 20.07.2023 07:08
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Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre yarın gece yarısından itibaren (21 Temmuz - 00:01) geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 1 lira 22 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. 33 lira 23 kuruştan satılan motorinin litresi, fiyat artışıyla 34 lira 45 kuruşa yükselecek.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 34,88 TL,
Motorin (dizel): 33,23 TL, (zam uygulanmadan)
LPG (otogaz): 13,89 TL.
1ha
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