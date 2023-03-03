Motorine zam beklentisi

Brent petrol fiyatındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gece yarısından itibaren (4 Mart 2023 / 00:01) geçerli olacak şekilde motorine 90 kuruş zam bekleniyor.

Motorine beklenen zammın uygulanması halinde şu an 21 lira 26 kuruş olan fiyat 22 lira 16 kuruşa yükselecek.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 20,98 TL,

Motorin (dizel): 21,26 TL, (zam uygulanmadan)

LPG (otogaz): 11,99 TL.