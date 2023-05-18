Motorine zam beklentisi

 Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine 77 kuruş zam gelmesi bekleniyor. 

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  • 18.05.2023 08:57
  • Güncelleme: 18.05.2023 08:57
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Motorine zam beklentisi

Brent petrol fiyatındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorine bu gece yarısından itibaren (19 Mayıs 00:01) geçerli olacak şekilde 77 kuruş zam bekleniyor. 19 lira 26 kuruştan satılan motorin fiyat artışıyla 20 lira 3 kuruşa yükselecek. 

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 20,32 TL,
Motorin (dizel): 19,26 TL, (zam uygulanmadan)
LPG (otogaz): 10,72 TL.

1ha

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