Motorine zam beklentisi

Akaryakıtta hareketlilik sürüyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre motorine 6 Temmuz 2023 perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 87 kuruş zam bekleniyor.

Şu an litresi 24 lira 72 kuruştan satılan motorin zam sonrası 25 lira 59 kuruşa yükselecek. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 27,02 TL

Motorin (dizel): 24,72 TL (ZAM UYGULANMADAN)

LPG (otogaz): 11,65 TL.