Motorine zam beklentisi

Akaryakıtta hareketlilik sürüyor. Katma Değer Vergisi (KDV) artışlarından dolayı akaryakıt grubu ürünlerine zam beklentisi oluştu. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 4 kuruş zam bekleniyor.



Şu an litresi 26 lira 12 kuruştan satılan motorin zam sonrası 27 lira 16 kuruşa yükselecek. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 27,52 TL

Motorin (dizel): 26,12 TL (Zam uygulanmadan)

LPG (otogaz): 11,20 TL.