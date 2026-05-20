Motorine zam geldi
Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine bu gece (21.05.2026 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde 1 lira 87 kuruş zam geliyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; akaryakıt grubu ürünlerinden motorine bu gece (21.05.2026 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde gelmesi beklenen 1 lira 87 kuruşluk zam kesinleşti. Gelecek zamla birlikte motorinin litre fiyatı 71 lira 46 kuruşa yükselecek. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 66.98 TL/LT
Motorin (dizel): 69.59 TL/LT (Gelecek zam öncesi)
LPG (otogaz): 33.81 TL/LT