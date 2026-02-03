Motorine zam geliyor
Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor. 59 lira 32 kuruştan satılan motorinin litresi 59 lira 52 kuruşa yükseldi.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; motorine 20 kuruş zam geliyor. Gelen bu zamla 59 lira 32 kuruştan satılan motorinin litresi, 59 lira 52 kuruşa yükseldi. Fiyat güncellemesi bugün gece 04.02.2026 saat 00:01'den itibaren geçerli olacak.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 57,32 TL
Motorin (dizel): 59.52 TL
LPG (otogaz): 29,91 TL