Motorine zam geliyor

Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor. 59 lira 32 kuruştan satılan motorinin litresi 59 lira 52 kuruşa yükseldi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; motorine 20 kuruş zam geliyor. Gelen bu zamla 59 lira 32  kuruştan satılan motorinin litresi, 59 lira 52 kuruşa yükseldi. Fiyat güncellemesi bugün gece 04.02.2026 saat 00:01'den itibaren geçerli olacak.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 57,32 TL
Motorin (dizel): 59.52 TL
LPG (otogaz): 29,91 TL

