Motorine zam kapıda

Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 3 lira zam uygulanması bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından (25 Ekim 00.01) itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre 3 lira zam yapılması bekleniyor. Zamla birlikte 54 lira 42 kuruştan satılan motorinin litresi, 57 lira 42 kuruşa yükselecek.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 54,14 TL
Motorin (dizel): 54,42 TL (zam öncesi)
LPG (otogaz): 27,49 TL

