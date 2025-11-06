Motorine zam kapıda
Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 2 lira 7 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından (7 Kasım 00.01) itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 2 lira 7 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zamla birlikte 57 lira 55 kuruştan satılan motorinin litresi, 59 lira 62 kuruşa yükselecek.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 55,55 TL
Motorin (dizel): 57,55 TL (zam öncesi)
LPG (otogaz): 27,49 TL