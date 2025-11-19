Motorine zam kapıda
Akaryakıt grubu ürünlerinden motorinin litre fiyatına, sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre cuma günü gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 2 lira 50 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Zamla birlikte 59 lira 74 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı, 62 lira 24 kuruşa çıkacak.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 56,83 TL
Motorin (dizel): 59,74 TL (zam öncesi)
LPG (otogaz): 27,49 TL.