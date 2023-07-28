Motorine zam kesinleşti: 36 lirayı geçti

Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde gelmesi beklenen 1 lira 43 kuruşluk zam kesinleşti. Fiyat artışıyla birlikte motorinin litre fiyatı 36 lirayı aştı. 

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  • 28.07.2023 00:14
  • Güncelleme: 28.07.2023 00:14
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Motorine zam kesinleşti: 36 lirayı geçti

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren (28 Temmuz - 00:01) geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına gelmesi beklenen 1 lira 43 kuruşluk zam kesinleşti. Şu anda 34 lira 78 kuruştan satılan motorinin litresi, fiyat artışıyla 36 lira 21 kuruşa yükselecek. 

Öte yandan geçtiğimiz Cuma günü de motorinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş zam gelmişti.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 36,92 TL,
Motorin (dizel): 34,78 TL, (zam uygulanmadan)
LPG (otogaz): 14,15 TL.

1ha

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