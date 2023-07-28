Motorine zam kesinleşti: 36 lirayı geçti

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren (28 Temmuz - 00:01) geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına gelmesi beklenen 1 lira 43 kuruşluk zam kesinleşti. Şu anda 34 lira 78 kuruştan satılan motorinin litresi, fiyat artışıyla 36 lira 21 kuruşa yükselecek.

Öte yandan geçtiğimiz Cuma günü de motorinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş zam gelmişti.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 36,92 TL,

Motorin (dizel): 34,78 TL, (zam uygulanmadan)

LPG (otogaz): 14,15 TL.