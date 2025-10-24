Motorine zam kesinleşti
Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine bu gece yarısından itibaren uygulanması beklenen 3 lira 4 kuruşluk zam kesinleşti.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından (25 Ekim 00.01) itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına uygulanması beklenen 3 lira 4 kuruşluk zam kesinleşti. Zamla birlikte 54 lira 42 kuruştan satılan motorinin litresi, 57 lira 46 kuruşa yükselecek.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 54,14 TL
Motorin (dizel): 54,42 TL (zam öncesi)
LPG (otogaz): 27,49 TL