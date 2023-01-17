Motorine zam kesinleşti

Dünya piyasalarındaki gelişme ve arz-talep dengesi brent petrolün yukarı yönlü hareket etmesine sebep oluyor. Varil fiyatı 84,87 doları bulurken bu durum akaryakıt fiyatlarında zam olarak yansıyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre 18 Ocak 2023 (bu gece yarısı) tarihinden geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 1 lira 5 kuruşluk zam kesinleşti. Şu an 22,63 liradan satılan motorinin litre fiyatı zam sonrası 23,68 liraya yükselecek.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.



GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 20,82 TL

Motorin (dizel): 22,63 TL (zam uygulanmadan) zamlı fiyatı: 23,68 TL

LPG (otogaz): 10,89 TL.