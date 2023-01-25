Motorine zam kesinleşti

Dünya piyasalarındaki gelişme ve arz-talep dengesi brent petrolün yukarı yönlü hareket etmesine sebep oluyor. Varil fiyatı 86,17 doları bulurken bu durum akaryakıt fiyatların da zam olarak yansıyor.

Sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre 26 Ocak 2023 (bu gece yarısı) tarihinden geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 84 kuruş zam kesinleşti. Şu an 27,73 liradan satılan motorinin litre fiyatı zam sonrası 24,57 liraya yükselecek. Öte yandan dün gece yarısından itibaren benzine 1 lira 24 kuruş zam gelerek benzinin litre fiyatı zamla birlikte 22,1 liraya yükselmişti. LPG'de (otogaz) ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.



GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 22,1 TL,

Motorin (dizel): 23,73 TL (zam uygulanmadan)

LPG (otogaz): 10,89 TL.