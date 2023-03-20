Motorine zam kesinleşti

Brent petrol fiyatındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorine kısa süre önce uygulanan toplam 2,2 liralık indirimin ardından zam beklentisi oluştu. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde beklenen 80 kuruşluk zam kesinleşti. Şu anda 20 lira 25 kuruştan satılan motorinin litresi artışla birlikte 21 lira 5 kuruşa yükselecek. Benzin ve LPG fiyatlarında ise fiyat güncellemesi beklenmiyor.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 21,04 TL,

Motorin (dizel): 20,25 TL, (zam uygulanmadan)

LPG (otogaz): 12,04 TL.