Motorine zam kesinleşti

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren (20 Haziran - 00:01) geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına gelmesi beklenen 1 lira 39 kuruşluk zam 1 lira 64 kuruş olarak kesinleşti. 22 lira 87 kuruştan satılan motorinin litresi, fiyat artışıyla 24 lira 51 kuruşa yükselecek.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 24,71 TL,

Motorin (dizel): 22,87 TL, (zam uygulanmadan)

LPG (otogaz): 10,97 TL.