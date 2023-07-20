Motorine zam kesinleşti
Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 55 kuruş zam geldi.
- 20.07.2023 21:44
- Güncelleme: 20.07.2023 21:45
- 54
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren (21 Temmuz - 00:01) geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruşluk zam geldi. 33 lira 23 kuruştan satılan motorinin litresi, fiyat artışıyla 34 lira 78 kuruşa yükselecek.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 34,88 TL,
Motorin (dizel): 33,23 TL, (zam uygulanmadan)
LPG (otogaz): 13,89 TL.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN