Motorine zam kesinleşti

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren (21 Temmuz - 00:01) geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruşluk zam geldi. 33 lira 23 kuruştan satılan motorinin litresi, fiyat artışıyla 34 lira 78 kuruşa yükselecek.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 34,88 TL,

Motorin (dizel): 33,23 TL, (zam uygulanmadan)

LPG (otogaz): 13,89 TL.