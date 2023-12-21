Motorine zam kesinleşti

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren (22 Aralık - 00:01) geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına gelmesi beklenen 1 lira 76 kuruşluk zam, 1 lira 61 kuruş olarak kesinleşti. 36 lira 53 kuruştan satılan motorinin litresi, fiyat artışıyla birlikte 38 lira 14 kuruşa yükselecek.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 35,54 TL,

Motorin (dizel): 36,53 TL, (zam uygulanmadan)

LPG (otogaz): 18,56 TL.