Motorinin litresi 87 lirayı aştı
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre akaryakıt grubu ürünlerinden motorine dün gece (08.04.2026 saat 00:01'den) geçerli olacak şekilde gelmesi beklenen 7 lira 76 kuruşluk zam geldi ve motorinin litre fiyatı Kayseri’de 87 lirayı aşarak 87 lira 42 kuruşa yükseldi. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri, iller ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 65.21 TL/LT
Motorin (dizel): 87.42 TL/LT
LPG (otogaz): 34.81 TL/LT