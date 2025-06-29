Motorların Gür Sesi: Kayseri'de İnsanlık Onuru 200 kişilik Vicdan Konvoyu
Kayseri Filistin'le Dayanışma Platformu ve Alfa Motor Grubu'nun öncülüğünde, Doğu Türkistan'dan Gazze'ye kadar uzanan coğrafyalarda yaşanan zulümlere dikkat çekmek ve insanlık onurunu savunmak amacıyla etkileyici bir motosiklet konvoyu düzenlendi.
“İnsanlık Onuru İçin Sürüyoruz” sloganıyla yola çıkan katılımcılar, Paraşüt İndirme Alanı’ndan başlayarak Talas Bulvarı ve Millet Bahçesi güzergâhını takip etti, ardından Sivas Caddesi boyunca ilerleyip şehrin kalbi olan Cumhuriyet Meydanı’na ulaştı. Filistin Dayanışma Çadırı önünde meşalelerle karşılanan konvoy, halkın coşkulu alkışları eşliğinde büyük bir farkındalık yarattı.
Sadece gaza basmadılar, aynı zamanda vicdanlara da dokundular.