Motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri için süre 2 Şubat'ta doluyor

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin bağlı bulunduğu vergi dairesi tarafından her yıl ocak ayında yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Vergi, ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksit halinde ödeniyor.

1 Ocak’ta başlayan MTV’nin birinci taksit ödeme dönemi, 31 Ocak tarihinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 2 Şubat’ta sona erecek. MTV ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) ve GİB mobil uygulaması üzerinden 00.10-23.50 saatleri arasında, anlaşmalı bankalara ait banka ve kredi kartlarıyla, banka hesabından havale yoluyla ve yurt dışında faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla yapılabiliyor. Ayrıca vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubelerinden de ödeme imkânı bulunuyor.