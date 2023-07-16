Motosiklet grubu araca saldırdı
Kayseri'de iddiaya göre bir otomobil sürücüsünün motosiklet sürücüsüne yol vermemesi üzerine yaklaşık 30 kişilik motosiklet grubu otomobil sürücüsüne saldırdı.
- 16.07.2023 18:22
- Güncelleme: 16.07.2023 18:22
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Olay Kayseri’nin Kocasinan İlçesine bağlı Şeker Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre kavga otomobil sürücüsünün motosiklet sürücüsüne yol vermemesi üzerine başladı. Sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
İddiaya göre tartışma sonrasında yaklaşık 30 kişilik motosiklet sürücüsü kavganın olduğu yere gelerek otomobil sürücüsüne saldırdı. O anlar ise bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.
1ha
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