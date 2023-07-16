Motosiklet grubu araca saldırdı

 Kayseri'de iddiaya göre bir otomobil sürücüsünün motosiklet sürücüsüne yol vermemesi üzerine yaklaşık 30 kişilik motosiklet grubu otomobil sürücüsüne saldırdı. 

PAYLAŞ
  • 16.07.2023 18:22
  • Güncelleme: 16.07.2023 18:22
  • 59
Motosiklet grubu araca saldırdı

Olay Kayseri’nin Kocasinan İlçesine bağlı Şeker Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre kavga otomobil sürücüsünün motosiklet sürücüsüne yol vermemesi üzerine başladı. Sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
 İddiaya göre tartışma sonrasında yaklaşık 30 kişilik motosiklet sürücüsü kavganın olduğu yere gelerek otomobil sürücüsüne saldırdı. O anlar ise bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Serinlemek için suya atlayan şahıs yaralandı

Serinlemek için suya atlayan şahıs yaralandı

Büyükşehir'in konservatuvar yaz kursları 2 bin 298 öğrenci ile eğitime başladı

Büyükşehir'in konservatuvar yaz kursları 2 bin 298 öğrenci ile eğitime başladı

Akkışla'da 15 Temmuz konser ve semazen ile anıldı

Akkışla’da 15 Temmuz konser ve semazen ile anıldı

Başkan Cabbar:'Vatanseverlerin yumruğu hainlerin kafasına balyoz gibi inmiştir'

Başkan Cabbar:”Vatanseverlerin yumruğu hainlerin kafasına balyoz gibi inmiştir”

Akaryakıta büyük zam

Akaryakıta büyük zam

Uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası 'Jack'

Uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası 'Jack'

Çok Okunanlar
1
İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

2
Babalar gününün en acı olayı

Babalar gününün en acı olayı

3
Çıldıran genç kız önüne geleni bıçakladı

Çıldıran genç kız önüne geleni bıçakladı

4
Uzmanından ALS uyarısı: 'ALS genellikle kas güçsüzlüğü ile başlıyor'

Uzmanından ALS uyarısı: 'ALS genellikle kas güçsüzlüğü ile başlıyor'

5
Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

6
İkinci el araçtaki fiyat artışına 'seçim' freni

İkinci el araçtaki fiyat artışına 'seçim' freni

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Motosiklet grubu araca saldırdı

Motosiklet grubu araca saldırdı

Büyükşehir'den İldem ve Talas'a iki sosyal tesis

Büyükşehir’den İldem ve Talas’a iki sosyal tesis

DAHA FAZLA
Mimarsinanlılar, ilçe olmayı talep ediyor

Mimarsinanlılar, ilçe olmayı talep ediyor

Kaymakam Eyyüp koca'nın Görev Süresi Doldu

Kaymakam Eyyüp koca'nın Görev Süresi Doldu

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Tomarza'da Etkinliklerle Kutlandı

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Tomarza'da Etkinliklerle Kutlandı

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

Başkan Büyükkılıç: 'FETÖ darbe girişimi Türk milletinin iman dolu göğsünde söndü'

Başkan Büyükkılıç: 'FETÖ darbe girişimi Türk milletinin iman dolu göğsünde söndü'