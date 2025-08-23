Motosiklet kazalarına karşı uyarı: 'Güvenli sürüş için ekipman şart

Son zamanlarda artan motosiklet kazalarına dikkat çeken işletmeci Serdar Atabey, sürücülerin güvenliği için kask, eldiven ve mont gibi koruyucu ekipman kullanımının hayati önem taşıdığını vurguladı. Sertifikalı ürünlerin can güvenliğini doğrudan etkilediğini belirten Atabey, motosiklet kullanıcılarının bu konuda bilinçli hareket etmeleri gerektiğine dikkat çekti. İşletmeci Serdar Atabey, “Kaskta, sertifika dediğimiz bir olay var. Çünkü can güvenliği söz konusu olduğu için TSE'ye tabi tutuluyor. Bizdekiler ECE sertifikalı. Bu ECE sertifikası, Avrupa Birliği'nin kabul ettiği bir sertifikadır. Ayrıca, dünyada kabul görmüş bir de DOT sertifikası var; o da Amerika'nın kabul ettiği. Yani bu sertifikasız ürünleri, bunun dışındaki ürünleri aldıkları zaman kendi can güvenliklerini hiçe saymış olurlar. Çünkü bu ürünler teste tabi tutulduğu için sıkıntı vermez. Kasktan sonra, motorcunun alması gereken bildiğimiz montlarımız var. Onlar da dirsek korumalı, omuz korumalı, sırt korumalı. Çepeçevre komple vücudu sarıyor. Fiyatları ortalama 4-4,5 bin civarlarında bizdekilerin. Eldivenlerimiz de ortalama 1000-1500 TL civarlarında. Bizdekilerin hepsi sertifikalı, yani güvenlikli ürünler” diye konuştu.



Öte yandan motosiklet sürücülerinin fiyatlardan kaçmadan ekipmanlarını alması gerektiğini ifade eden İşletmeci Serdar Atabey, “Ayrıca eldivenin haricinde, motorcuların olmazsa olmazlarından mesela dizlik olabilir. Yani düştüğü zaman ilk yere temas eden yerler mesela vücutta diz ve eller, artı dirseklerdir. O dizliklerden de mesela hareketli dizlikleri tercih ederlerse, kullanım açısından daha rahat olur. Gerçekten kendi güvenliklerine ve can güvenliklerine dikkat ediyorlarsa, sertifikalı ürünler alsınlar. Bir 500’den, 1000’den, 2000’den, 3000’den kaçmasınlar. Ama orta gelirli bir kişinin alabileceği ürün ortalamasında şöyle söyleyeyim: 12-13 bin TL’yi gözden çıkardığı zaman, güvenliği üst düzeyde sağlayabilir; sıkıntı olmaz.Özellikle motor kullanarak kasksız trafiğe çıkmasınlar. Çünkü trafiğe çıktıkları zaman, kendileri ne kadar dikkat ederlerse etsinler, karşıdaki kişiyi kontrol edemezler. Yani gelip bir araç çarpabilir, başka biri yanlış yola girebilir. Karşıdaki kişinin kafasındakini siz dikkate alamıyorsunuz; gelip size vurabiliyor. Onun için, kendilerini korumak için aksesuarlarına çok dikkat etsinler. Yani giydikleri montlara, kasklara, eldivenlere.Sonuçta bir sefer lazım olacak bu saydığımız ürünlerin hepsi bir motorcunun üzerinde olması gereken ekipmanlar” dedi.