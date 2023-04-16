Motosiklet kazasında yaralı sürücü taburcu oldu: 'Tali yolu göremedim, süratle gelen araçla çarpıştım'

 Kayseri'de geçtiğimiz günlerde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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  • 16.04.2023 13:48
  • Güncelleme: 16.04.2023 13:48
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Motosiklet kazasında yaralı sürücü taburcu oldu: 'Tali yolu göremedim, süratle gelen araçla çarpıştım'

Kazazede sürücü taburcu olduktan sonra kaza anını anlattı. Sürücü Seyit Burhanettin Aytekin, “Tali yol görünmüyordu. Yeşil ışık yandı zannedip yanımda duran motosiklet sürücüsünün arkasından gittim. Önümdeki sürücü kurtuldu ancak ben ışığa yakalanmamak için son sürat gelen arabayla çarpıştım. Sonrasını hatırlamıyorum” dedi. 
Kaza, geçen hafta Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle meydanı Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelmişti. Otomobil ve motosiklet çarpıştı. Kazada araç ve motosiklet büyük hasar alırken motosiklet sürücüsü Seyit Burhanettin Aytekin yaralı olarak Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Aytekin’in buradaki tedavisi aynı gün tamamlandı. Kazazede Aytekin, o anları anlattı. Aytekin iddiaya göre tali yoldan gelen aracı görmedi ve kırmızı ışığa yakalanmamak için süratle gelen araçla çarpıştı. Aytekin, “Kırmızı ışıklar yanarken hala sol şeridimde başka bir motosikletli durdu ve gaza bastı. Dönüp tekrar baktım ve yine gaza bastı. Sonra birden kalktı gitti, 10 metre ilerideki ışıklarda otobüs duruyordu ve ışıklarda bekliyordu. Yeşil Mahalle pazarından gelen tali yol görünmüyordu bende yeşil ışık yandı zannederek motosikletlinin arkasından gittim. O kurtuldu ancak ben kırmızı ışığa yakalanmamak için son sürat gelen arabayla kafa kafaya çarpıştım, sonrasını hatırlamıyorum. Sağ tarafımda sıcaklık hissediyordum müdahale ettirmedim kaskımı çıkarttım bu arada bilincim tam yerinde değildi buna rağmen arabanın şoförü arabasından inip bağıra bağıra üzerime yürüdü. Halkın onu tutmasıyla yarı baygın halde olduğum yerde sarsıldım, bir müddet tuttular şoförü ve bayıldım ambulans geldi ve götürdüler sağ omzumun arkasında et ezilmesi elimde ve kolumda sıyırıklar mevcut” ifadelerini kullandı.

1ha

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