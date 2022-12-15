Motosiklet, otomobile çarptı: 1 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

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  • 15.12.2022 18:38
  • Güncelleme: 15.12.2022 19:00
Motosiklet, otomobile çarptı: 1 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Nil Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, M.İ. idaresindeki 38 MA 1593 plakalı motosiklet, 40 AAP 899 plakalı otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü M.İ. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda trafik önlemi alırken, yaralı sürücü M.İ. de ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada kullanılamaz hale gelen motosiklette, polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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