Motosiklet sürücülerine koruyucu ekipman zorunluluğu başladı

Bugün itibarıyla, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre bisiklet, motosiklet, traktör ve elektrikli bisiklet kullanıcılarına yeni koruyucu ekipman yükümlülükleri getirildi.

Bugün itibarıyla, ülke genelinde trafikte güvenliği artırmak amacıyla önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe göre bisiklet, motosiklet, traktör ve elektrikli bisiklet kullanıcılarına yeni koruyucu ekipman yükümlülükleri getirildi.

Yeni kontrol altına alınan kurallar: 
Bisiklet, elektrikli bisiklet, motorlu bisiklet, motosiklet ve belirli traktör sınıflarındaki sürücüler, koruyucu gözlük ve eldiven gibi ekipmanı kullanmakla yükümlü hâle geldi. 
Traktör kullanıcıları için de artık koruma gözlüğü takma zorunluluğu getirildi. 
Motosikletlerde yalnızca sürücü değil, arka koltuktaki yolcu da gözlük ve eldiven takmak zorunda oldu. Sürücü ve yolcu için geçerli olan kask takma zorunluluğu devam ediyor.

Bu yeni kurallara uymayanlara 993 TL idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Haber Merkezi

