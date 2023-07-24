Motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti
Kayseri'de kamyon ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
- 24.07.2023 17:49
- Güncelleme: 24.07.2023 17:49
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Kaza, Kayseri -Niğde karayolu İncesu Bahçelievler mahallesinde meydana geldi. O.S. idaresindeki kamyon ve N.B. idaresindeki motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü N.B. ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü N.B.’nin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
1ha
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