Motosiklet sürücüsü kendisine çarpan otomobilin tavanına düştü

Niğde’de otomobilin motosikletle çarpışması Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedilirken, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Motosiklet sürücüsü çarpıştığı otomobilin tavanına düştü, bir süre ilerledikten sonra duran otomobil sürücüsü ise çarptığı motosikletliyi otomobilinin üzerinde buldu.

Edinilen bilgiye göre, otomobil ve motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü otomobilin üstüne düşerek yaralandı. Motosiklet sürücüsünün araç üzerinde yattığı anlar KGYS kamerasına yansıdı. Kaza İlhanlı Mahallesi Niğde Terminal İşletmesi önünde bulunan kavşakta meydana geldi. Otomobil ve motosiklet kavşakta çarpıştıktan sonra motosiklet sürücüsü otomobilin tavanına düşerek bir süre o şekilde ilerledi. Durumu fark ederek otomobilinden inen diğer sürücünün ise çarptığı motosikletliyi arabasında görmesi kameralara yansıyor.